Почти 300 домов остались без горячей воды в Петербурге из-за ремонта теплосети

Санкт-Петербург, 20 ноября. На проспекте Стачек в Кировской районе Петербурге сотрудники «Теплосети» начали ремонт труб, плановые работы оставили без горячей воды и тепла около 300 домов.

Ремонт продлится до 16.00 21 ноября. Как отметили на предприятии, дома переключат на временный трубопровод. Это необходимо для предотвращения аварийных ситуаций. Работы согласованы с властями Петербурга и проводятся круглый год.

«Теплосеть» формирует графики и заблаговременно предупреждает управляющие компании о ремонте, те, в свою очередь, информируют население, пишет «Петербургский дневник». Ранее синоптики сообщили, что днем 20 ноября будет плюсовая температура, ночью столбики термометров покажут минус 3-4 градуса.