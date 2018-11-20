В Петроэлектросбыте прокомментировали инцидент с протаранившим павильон Ford

Санкт-Петербург, 20 ноября. Автомобиль Ford протаранил фасад павильона центра приема платежей Петроэлектросбыта, никто из сотрудников и клиентов не пострадал, сообщили Федеральному агентству новостей в компании.

Инцидент произошел днем 20 ноября на перекрестке проспекта Испытателей и Серебристого бульвара. Как отметили в пресс-службе Петроэлектросбыта, павильон закрыт, он откроется после ремонтных работ. Предварительно они займут несколько дней.

Ранее ФАН публиковал видео с места происшествия.