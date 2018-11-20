Пансион воспитанниц Минобороны РФ появится в Петербурге

Санкт-Петербург, 20 ноября. В 2019 году в Петербурге откроется пансион воспитанниц Минобороны РФ. Он появится на месте спорткомплекса для клуба «Явара-Нева» Аркадия Ротенберга.

В пансионе будут обучаться дети военных из дальних гарнизонов, девочки из неполных и многодетных семей. Заведение пример около 560 учащихся с 5 по 11 классы. Предполагается государственное обеспечение пансиона, пятикратное питание, медобслуживание и форма.

Девочки будут проходить обучение по пяти профилям: инженерному, спортивному, медицинскому, экономическому и дипломатическому. Выпускницы пансиона смогут поступить в военные и граждание вузы, пишет РБК.

Клуб дзюдо «Явара-Нева» в 2005 году арендовал Бычий остров на 25 лет. Спорткомплекс должны были открыть в 2018 году, однако его готовность составляет только 83%.

В Московском кадетском корпусе находится еще один пансион Минобороны, куда попадают дочери военнослужащих. По данным СМИ, здесь большой конкурс при поступлении из-за престижа учебного заведения.