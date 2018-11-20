В Петербурге пройдет турнир по дзюдо ко Дню работника органов госбезопасности

Санкт-Петербург, 20 ноября. В медиацентре правительства Петербурга 21 ноябоя в 14.00 состоится пресс-конференция, посвященная II Всероссийскому командному турниру по дзюдо, приуроченному ко Дню работника органов государственной безопасности РФ.

Как сообщили в пресс-службе администрации губернатора Петербурга, в мероприятии примут участие генерал-лейтенант запаса ФСБ России Владимир Гусев, президент Ассоциации ветеранов дзюдо Санкт-Петербурга Юрий Труфанов, предствители городского Комитета по физическому культуре и спорту.

Известно, что 8 декабря в СК «Динамо» состоится командный турнир по дзюдо. В соревнованиях примут участие юношеские команды суворовских училищ и кадетских корпусов в весовых категориях от 66 кг и свыше 90 кг.

Здесь же выступят команды мастеров дзюдо от 35 лет и старше из города на Неве, Москвы, Курска, Брянска, Ленобласти и других городов. Соревнования начнутся в 12.00.