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Неизвестный с ножом напал на людей в Петербурге

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Неизвестный напал на людей с ножом в Петербурге

Санкт-Петербург, 20 ноября. На Индустриальном проспекте, 11 в Петербурге произошло нападение неизвестного, вооруженного ножом, пострадали два человека. Об этом сообщил источник Федерального агентства новостей.

Неизвестный напал на людей в здании на Индустриальном проспекте, где находятся магазины и офисы. На месте ЧП находятся правоохранительные органы и медики скорой помощи.

По данным ФАН, полиция задержала нападавшего на месте инцидента. Причины преступления и личность злоумышленника устаналиваются.

Неизвестный напал на людей с ножом в Петербурге

Автор: Ирина Селезнева
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