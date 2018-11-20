Неизвестный напал на людей с ножом в Петербурге

Санкт-Петербург, 20 ноября. На Индустриальном проспекте, 11 в Петербурге произошло нападение неизвестного, вооруженного ножом, пострадали два человека. Об этом сообщил источник Федерального агентства новостей.

Неизвестный напал на людей в здании на Индустриальном проспекте, где находятся магазины и офисы. На месте ЧП находятся правоохранительные органы и медики скорой помощи.

По данным ФАН, полиция задержала нападавшего на месте инцидента. Причины преступления и личность злоумышленника устаналиваются.