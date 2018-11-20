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Ford протаранил Петроэлектросбыт: опубликовано видео

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Ford протаранил Петроэлектросбыт: опубликовано видео

Санкт-Петербург, 20 ноября. На проспекте Испытателей в Петербурге иномарка въехала в павильон Петроэлектросбыта, видео оказалось с распоряжении Федерального агентства новостей.

По данным ФАН, Ford на полной скорости протаранил фасад павильона. На место ДТП прибыли две машины скорой помощи и сотрудники ГИБДД. За рулем находилась женщина, ее осматривают медики.

Правоохранительные органы выясняют обстоятельства аварии, подсчитывается нанесенный ущерб.

Автор: Ирина Селезнева
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