Ford протаранил Петроэлектросбыт: опубликовано видео

Санкт-Петербург, 20 ноября. На проспекте Испытателей в Петербурге иномарка въехала в павильон Петроэлектросбыта, видео оказалось с распоряжении Федерального агентства новостей.

По данным ФАН, Ford на полной скорости протаранил фасад павильона. На место ДТП прибыли две машины скорой помощи и сотрудники ГИБДД. За рулем находилась женщина, ее осматривают медики.

Правоохранительные органы выясняют обстоятельства аварии, подсчитывается нанесенный ущерб.