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Скелет человека с рюкзаком нашли в Ленобласти

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Скелет человека с рюкзаком нашли в Ленобласти

Санкт-Петербург, 20 ноября. Житель Ленобласти нашел скелет с рюкзаком и ведром, сообщил источник Федерального агентства новостей.

Вечером 19 ноября в правоохранительные органы по Кингисеппскому району Ленобласти поступило сообщение от местного лесника 1963 года рождения. Мужчина заявил, что во время обхода лесного массива в 3-х километрах от хутора Криково обнаружил скелет человека.

На погибшем были сапоги черного цвета, рядом лежал синий рюкзак и пластиковое ведро. Полиция проверяет обстоятельства смерти найденного.

Автор: Ирина Селезнева
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