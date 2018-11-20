Мать в Ленобласти сообщила в полицию о том, что ее сын развратил дочь

Санкт-Петербург, 20 ноября. В полицию в Ленинградской области обратилась женщина, которая рассказала, что сын развратил ее дочь, сообщает источник ФАН.

Как стало известно Федеральному агентству новостей, 19 ноября в 23.00 в полицию поступило заявление неработающей женщины 1971 года рождения. Она написала, что в тот же день около 17.30 в поселке Хвойный ее сын 1992 года рождения напал на сестру 2005 года рождения. Девочка учится в седьмом классе.

Мать уточнила, что сын совершил в отношении девочки развратные действия. Молодой человек был задержан. Полиция выясняет детали происшествия.

Ранее сообщалось, что красноярец изнасиловал 14-летнюю дочь при первой встрече. 14-летняя дочь без спроса матери отправилась искать своего отца, которого никогда не видела. Девушка хотела наладить отношения. Отца она нашла в селе Каратузском, однако поведение мужчины не совпало с ожиданиями подростка.

40-летний отец, впервые увидев дочь, тут же изнасиловал ее.