Грузовик снес строительные леса в Токсовском тоннеле, есть жертвы

Санкт-Петербург, 19 ноября. Грузовик наехал на строительные леса в Токсовском тоннеле Ленобласти, два человека скончались от полученных травм.

Как стало известно Федеральному агентству новостей, водитель припарковал грузовую машину, затем вышел из салона, а грузовик откатился назад и наехал на строительные леса.

По предварительным данным, два человека получили смертельные травмы и скончались на месте до приезда сотрудников скорой помощи. Также известно, что еще одного работника не могут найти.