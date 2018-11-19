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Грузовик снес строительные леса в Токсовском тоннеле, есть жертвы

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Грузовик снес строительные леса в Токсовском тоннеле, есть жертвы

Санкт-Петербург, 19 ноября. Грузовик наехал на строительные леса в Токсовском тоннеле Ленобласти, два человека скончались от полученных травм.

Как стало известно Федеральному агентству новостей, водитель припарковал грузовую машину, затем вышел из салона, а грузовик откатился назад и наехал на строительные леса.

По предварительным данным, два человека получили смертельные травмы и скончались на месте до приезда сотрудников скорой помощи. Также известно, что еще одного работника не могут найти.

Автор: Алексей Громов
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