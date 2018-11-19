Солиста «Поющих гитар» и его жену сбили на пешеходном переходе в Петербурге

Санкт-Петербург, 19 ноября. Серьезное ДТП с участием солиста «Поющих Гитар» произошло в Санкт-Петербурге.

Авария случилась в воскресенье, 19 ноября, около 18.20 на пешеходном переходе на проспекте Просвещения у дома 14: неизвестный автомобилист сбил солиста «Поющих Гитар» Валерия Ступаченко и его жену Веру. Водитель скрылся с места преступления.

«Супруга в тяжелом состоянии, насколько мне известно. Валерий уже разговорил со мной в час ночи, у него две ноги в гипсе. Ему сказали, что он месяца на два точно вылетел с работы, ему потом опять учиться ходить», — рассказал Федеральному агентству новостей музыкант, продюсер ВИА «Поющие гитары» Сергей Дронов.

В настоящее время пострадавшие находятся в больнице. Всех, кто владеет информацией о скрывшемся с места ДТП водителе, просят незамедлительно обратиться в правоохранительные органы.