Забастовка началась на автозаводе Ford в Ленобласти

Санкт-Петербург, 19 ноября. Забастовка рабочих началась на автозаводе Ford во Всеволожске Ленинградской области.

По словам председателя профсоюзной организации завода Артема Яшенкова, работодатель, безусловно, получит предложения для урегулирования трудовых споров, не смотря на начало забастовки, к которой к настоящему моменту присоединились еще пять человек.

Профсоюз выдвинул требования по восьми пунктам, в том числе вернуть надбавку в размере семи тысяч рублей и защиту при потере здоровья на производстве. Также известно, что на заводе введена четырехдневная рабочая неделя, поэтому, соответственно, зарплата ниже. В декабре же завод прекратит работу — сотрудники получат 23 тысячи рублей вместо 52.