Обнаруженный в Колпино снаряд времен Великой Отечественной войны сняли на видео

Санкт-Петербург, 19 ноября. Снаряд времен Великой Отечественной войны нашли в Колпино. Видео с места обнаружения объекта появилось в распоряжении редакции Федерального агентства новостей.

Снаряд времен Великой отечественной войны нашли в парке на острове Чухонка во время проведения работ по благоустройству территории. На место должны приехать сотрудники правоохранительных органов, территорию еще не оцепили.