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Обнаруженный в Колпино снаряд времен Великой Отечественной войны сняли на видео

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Обнаруженный в Колпино снаряд времен Великой Отечественной войны сняли на видео

Санкт-Петербург, 19 ноября. Снаряд времен Великой Отечественной войны нашли в Колпино. Видео с места обнаружения объекта появилось в распоряжении редакции Федерального агентства новостей.

Снаряд времен Великой отечественной войны нашли в парке на острове Чухонка во время проведения работ по благоустройству территории. На место должны приехать сотрудники правоохранительных органов, территорию еще не оцепили.

«Будем ждать саперов, что они нам скажут», — отмечает на видео его автор.

Автор: Алексей Громов
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