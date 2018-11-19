Яркий политик и настоящий ученый: родственники и близкие поделились воспоминаниями о Старовойтовой

Санкт-Петербург, 19 ноября. Родственники и близкие выдающегося политика Галины Старовойтовой рассказали о ее вкладе в становление современной России.

Помощник Галины Старовойтовой Руслан Линьков отметил, что она яркий политик и настоящий ученый, который мог делать прогнозы развития страны. Также он отметил, что главным достижением Старовойтовой стала вторая глава Конституции РФ.

Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов, уверен, что Галина Старовойтова — «профессиональный и солидный политик», она обязательно нашла бы место в современной политике и смогла бы построить конструктивный диалог с представителями власти в стране.

«Ей было 52 года, у нее была масса энергии и куча планов…», — поделилась родная сестра политика Ольга Старовойтова.

Напомним, депутата Госдумы РФ, лидера партии «Демократическая Россия» Галину Старовойтову 20 ноября 1998 года убили в парадном дома на набережной канала Грибоедова. В честь нее назвали сквер и открыли музей. Каждый год проводится вечер памяти. В 2018 году гостей ждут 20 ноября в Интерьерном театре, который расположен на Невском проспекте, пишет «Петербургский дневник».