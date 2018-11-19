Вандалы покушаются на память о блокаде: в Петербурге закрасили табличку, предупреждающую об артобстреле

Санкт-Петербург, 19 ноября. Вандалы покушаются на память о блокаде: в Петербурге закрасили табличку «Эта сторона улицы наиболее опасна».

В Петербурге вновь закрасили знаменитую «блокадную» надпись — предупреждение об артобстреле на доме 14 по Невскому проспекту. Об этом сообщает корреспондент Федерального агентства новостей.

В ночь на 19 ноября вандалы закрасили памятную табличку у 210-й школы, и, по словам ее сотрудников, за прошедшую неделю это происходит уже второй раз. Надпись удалось оттереть растворителем, но буквы придется обновлять.

Слова «Граждане! При артобстреле эта сторона улицы наиболее опасна» во время блокады наносились трафаретом на стены многих домов, особенно, на северных и северо-восточных сторонах улиц, которые простреливались немцами с Пулковских высот и из Стрельны. Памятная табличка в начале Невского проспекта на четной стороне стала одним из мемориальных мест города, каждую «блокадную дату» здесь отмечают цветами.