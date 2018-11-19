Связанный скотчем труп мужчины нашли в гараже под Петербургом

Санкт-Петербург, 19 ноября. Связанный скотчем труп мужчины обнаружили в его гараже под Санкт-Петербургом. Об этом сообщил ФАН источник в правоохранительных органах.

Труп 51-летнего мужчины с колото-резаными ранами головы и шеи, связанными скотчем и электрическим проводом руками нашли в его же гараже напротив дома 5 по Транспортному переулку в Ломоносове 16 ноября около 16.00.

В настоящее время возбуждено уголовное дело, сотрудники правоохранительных органов проводят проверку и разбираются во всех обстоятельствах случившегося.