Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Срочная новость
Магнитского могли отравить химвеществом с алюминием – Генпрокуратура РФ
Читать Новость
Происшествия

Связанный скотчем труп мужчины нашли в гараже под Петербургом

111
0 Оставить комментарий

Связанный скотчем труп мужчины нашли в гараже под Петербургом

Санкт-Петербург, 19 ноября. Связанный скотчем труп мужчины обнаружили в его гараже под Санкт-Петербургом. Об этом сообщил ФАН источник в правоохранительных органах.

Труп 51-летнего мужчины с колото-резаными ранами головы и шеи, связанными скотчем и электрическим проводом руками нашли в его же гараже напротив дома 5 по Транспортному переулку в Ломоносове 16 ноября около 16.00.

В настоящее время возбуждено уголовное дело, сотрудники правоохранительных органов проводят проверку и разбираются во всех обстоятельствах случившегося.

Автор: Алексей Громов
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.