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Пациентов психоневрологического диспансера эвакуировали в Петербурге

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Пациентов психоневрологического диспансера эвакуировали в Петербурге

Санкт-Петербург, 19 ноября. Около 40 пациентов психоневрологического интерната в Санкт-Петербурге эвакуировали из-за короткого замыкания. Об этом рассказали в экстренных службах города.

В палате на первом этаже пятиэтажного здания психоневрологического интерната № 9, который расположен на улице Красногородская, произошло короткое замыкание без последующего возгорания.

На место незамедлительно прибыли 20 единиц специальной техники и 75 человек личного состава МЧС, из здания эвакуировали 40 пациентов. К счастью, информации о погибших и пострадавших не поступало.

Автор: Алексей Громов
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