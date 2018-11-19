Мужчина с пистолетом напал на магазин в Новой Москве ради пачки сигарет

Санкт-Петербург, 19 ноября. Незнакомый мужчина с пистолетом напал на продавщицу магазина ради пачки сигарет. Соответствующую информацию передает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на данные, полученные в пресс-службе столичного управления МВД.

Разбойное нападение на магазин произошло в поселении Рязановское в ТиНАО в воскресенье, 18 ноября. Сообщение об этом поступило в отделение полиции вечером от женщины, которая работает продавцом.

Она сообщила, что незнакомый мужчина с пистолетом вошел в помещение магазина и начал требовать выручку. Женщина закрыла кассу и спряталась в подсобном помещении. Тогда грабитель похитил пачку сигарет и скрылся.

В настоящее время возбуждено уголовное дело о разбое.