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Мужчина с пистолетом напал на магазин в Новой Москве ради пачки сигарет

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Мужчина с пистолетом напал на магазин в Новой Москве ради пачки сигарет

Санкт-Петербург, 19 ноября. Незнакомый мужчина с пистолетом напал на продавщицу магазина ради пачки сигарет. Соответствующую информацию передает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на данные, полученные в пресс-службе столичного управления МВД.

Разбойное нападение на магазин произошло в поселении Рязановское в ТиНАО в воскресенье, 18 ноября. Сообщение об этом поступило в отделение полиции вечером от женщины, которая работает продавцом.

Она сообщила, что незнакомый мужчина с пистолетом вошел в помещение магазина и начал требовать выручку. Женщина закрыла кассу и спряталась в подсобном помещении. Тогда грабитель похитил пачку сигарет и скрылся.

В настоящее время возбуждено уголовное дело о разбое.

Автор: Алексей Громов
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