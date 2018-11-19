Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Происшествия

Труп мужчины нашли на берегу Финского залива в Петербурге

36
0 Оставить комментарий

Труп мужчины нашли на берегу Финского залива в Петербурге

Санкт-Петербург, 19 ноября. Тело неизвестного мужчины нашли на берегу Финского залива в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил ФАН источник в правоохранительных органах.

Сообщение об обнаруженном теле мужчины на Футбольной аллее у маяка поступило в отделение правоохранительных органов около 16.00. На место незамедлительно прибыли полицейские, которые обнаружили тело лысого мужчины, на вид которому 45-50 лет. На нем были свитер светло-бежевого цвета, синяя рубашка в белую клетку, синие джинсы и черные полуботинки.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят проверку и устанавливают личность погибшего.

Автор: Алексей Громов
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.