Труп мужчины нашли на берегу Финского залива в Петербурге

Санкт-Петербург, 19 ноября. Тело неизвестного мужчины нашли на берегу Финского залива в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил ФАН источник в правоохранительных органах.

Сообщение об обнаруженном теле мужчины на Футбольной аллее у маяка поступило в отделение правоохранительных органов около 16.00. На место незамедлительно прибыли полицейские, которые обнаружили тело лысого мужчины, на вид которому 45-50 лет. На нем были свитер светло-бежевого цвета, синяя рубашка в белую клетку, синие джинсы и черные полуботинки.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят проверку и устанавливают личность погибшего.