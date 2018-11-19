Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Происшествия

Установщики окон украли у пенсионерки в Петербурге спрятанный в подушке миллион рублей

93
0 Оставить комментарий

Установщики окон украли у пенсионерки в Петербурге спрятанный в подушке миллион рублей

Санкт-Петербург, 19 ноября. Установщики окон украли у пенсионерки в Петербурге миллион рублей, которые она хранила в подушке. Об этом сообщил ФАН источник в правоохранительных органах.

Сообщение о похищении денег в крупном размере поступило в отделение полиции в воскресенье, 18 ноября, около 13.20. По словам пожилой женщины, из квартиры на улице Подвойского, где она проживает, неизвестные, которые представились работниками компании по установке окон, похитили миллион рублей в разной валюте. Деньги были спрятаны в подушке, лежащей на кресле.

По сообщению пенсионерки, двое мужчин пришли к ней в квартиру 13 ноября, на следующий день они вернулись и оставались в комнате без присмотра. Один из них был одет в черное пальто, черные ботинки и темную рубашку, на втором были темно-синяя куртка, вязаная черная шапка.

Автор: Алексей Громов
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.