Два человека погибли и трое пострадали при столкновении иномарок в центре Петербурга

Санкт-Петербург, 19 ноября. Серьезное дорожно-транспортное происшествие случилось в центре Петербурга: два человека погибли и трое пострадали при столкновении двух иномарок. Соответствующую информацию получило Федеральное агентство новостей от пресс-службы управления ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Авария случилась в понедельник, 19 ноября, около 00.50 в Центральном районе на Лиговском проспекте: столкнулись Skoda Rapid и BYD, вторая машина загорелась.

По предварительным данным, смертельные раны получили водитель и пассажир второй иномарки, они скончались на месте до приезда сотрудников скорой помощи. Также серьезно пострадали водитель и трое пассажиров, которые находились в салоне Skoda Rapid, пишет «Комсомольская правда в Санкт-Петербурге».

Ранее ФАН сообщало о том, что очевидцы страшного ДТП пытались вытащить людей из горевшего авто, но огонь был слишком сильным.