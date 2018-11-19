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Грабитель похитил всю выручку из пивного магазина в Петербурге

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Грабитель похитил всю выручку из пивного магазина в Петербурге

Санкт-Петербург, 19 ноября. Мужчина, личность которого неизвестна, похитил выручку из пивного магазина в Петербурге. Об этом ФАН сообщил источник в органах полиции.

Инцидент зафиксировали в воскресенье, 18 ноября, около 22.30 в пивном магазине, расположенном на Парашютной улице. Неизвестный, угрожая физической расправой продавцу, похитил из кассового аппарата 4,5 тысячи рублей, затем скрылся с места преступления в неизвестном направлении.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Автор: Алексей Громов
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