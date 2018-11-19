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Неизвестный ударил ножом жителя Красносельского района Петербурга

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Неизвестный ударил ножом жителя Красносельского района Петербурга

Санкт-Петербург, 19 ноября. Неизвестный ударил ножом жителя Красносельского района Санкт-Петербурга. Об этом сообщил ФАН источник в правоохранительных органах.

Телефонограмма о поступившем в больницу с проникающим колото-резаным ранением живота мужчине поступило в отделение правоохранительных органов 18 ноября в 14.15.

Сотрудникам полиции удалось выяснить, что в воскресенье около 09.00 в подъезде дома 52/1 по Красносельскому шоссе неизвестный ударил мужчину ножом. В настоящее время полицейские проводят проверку и выясняют все обстоятельства случившегося.

Автор: Алексей Громов
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