Неизвестный напал с ножом на жителя Гатчинского района Ленобласти

Санкт-Петербург, 19 ноября. Неизвестный напал с ножом на жителя Гатчинского района. Об этом сообщил Федеральному агентству новостей источник в правоохранительных органах.

Сообщение о мужчине, поступившем в Центральную районную больницу с проникающим колото-резаным ранением груди в тяжелом состоянии, поступило в отделение правоохранительных органов 18 ноября около 09.30.

Удалось установить, что в этот же день в 08.00 в подъезде дома по проспекту Героев неизвестный ударил его ножом. В настоящее время возбуждено уголовное дело, сотрудники полиции проводят проверку и выясняют все обстоятельства случившегося.