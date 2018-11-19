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Неизвестный напал с ножом на жителя Гатчинского района Ленобласти

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Неизвестный напал с ножом на жителя Гатчинского района Ленобласти

Санкт-Петербург, 19 ноября. Неизвестный напал с ножом на жителя Гатчинского района. Об этом сообщил Федеральному агентству новостей источник в правоохранительных органах.

Сообщение о мужчине, поступившем в Центральную районную больницу с проникающим колото-резаным ранением груди в тяжелом состоянии, поступило в отделение правоохранительных органов 18 ноября около 09.30.

Удалось установить, что в этот же день в 08.00 в подъезде дома по проспекту Героев неизвестный ударил его ножом. В настоящее время возбуждено уголовное дело, сотрудники полиции проводят проверку и выясняют все обстоятельства случившегося.

Автор: Алексей Громов
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