Похитивших младенца из больницы двух женщин задержали в Петербурге

Санкт-Петербург, 19 ноября. Уголовное дело возбудили по факту попытки кражи ребенка из Детской городской больницы в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил ФАН источник в правоохранительных органах.

Сотрудники полиции задержали двух женщин 55 и 36 лет. Они совершили похищение новорожденной девочки из помещения СПБ ГБУЗ «Детская городская больница» на улице Авангардная.

В настоящее время возбуждено уголовное дело. Женщин, причастных к совершению преступления, задержали.