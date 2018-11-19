Машина загорелась в результате ДТП на Лиговском проспекте в Петербурге, есть жертвы

Санкт-Петербург, 19 ноября. В результате ДТП у станции метро Лиговский проспект в Санкт-Петербурге загорелся автомобиль. Еще одна машина находится на расстоянии около 50 метров от места происшествия. Фотографии опубликованы в группе ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб | в социальной сети «ВКонтакте».

На кадрах видно, что на трамвайных путях разбросаны фрагменты автомобиля и личные вещи пассажиров. По данным корреспондента Федерального агентства новостей, в результате инцидента погибли не менее двух человек.

Очевидцы трагедии пытались вытащить людей из горевшего автомобиля, однако огонь был слишком сильным. На месте ДТП работают правоохранители и экстренные службы. Выясняются обстоятельства случившегося.

Ранее сообщалось о пьяном водителе, который учинил ДТП в Петербурге. Виновник аварии пытался скрыться, но его задержали неравнодушные горожане.