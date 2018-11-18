Мужчина устроил стрельбу у ночного клуба в Петербурге

Санкт-Петербург, 18 ноября. Мужчина устроил стрельбу в центре Петербурга, его задержали, проводится проверка.

Как сообщают городские СМИ, в воскресенье, 18 ноября, около 02.00 у дома № 6 в Банковском переулке, где расположен ночной клуб, 23-летний уроженец Дагестана начал стрелять из травматического пистолета Grand Power T15-F.

Сотрудники правоохранительных органов задержали стрелка спустя 20 минут после инцидента. В настоящее время они проводят проверку и разбираются во всех обстоятельствах случившегося.

Ранее сообщалось о том, что между шумной компанией и двумя прохожими произошел конфликт, во время которого один из его участников выстрелил в сторону оппонента.