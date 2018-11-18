«Зенит» одержал победу над «Шальке» в товарищеском матче в Петербурге
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Санкт-Петербург, 18 ноября. «Зенит» в товарищеском матче обыграл немецкий «Шальке-04» на стадионе «Санкт-Петербург».
Футбольный клуб «Зенит» встретился с немецким «Шальке-04» на стадионе «Санкт-Петербург» в рамках товарищеского матча.
На шестой минуте в ворота соперника забил гол футболист из петербургского клуба Матиас Краневиттер. На 35-й минуте гости сравняли счет. Магомед Оздоев во втором тайме оформил мяч в ворота, обеспечив тем самым победу «Зениту».
Матч завершился со счетом 2:1 в пользу петербургской команды.