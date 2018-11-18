Санкт-Петербург, 18 ноября. Худрук театра «Суббота» Юрий Смирнов-Несвицкий скончался в Петербурге в возрасте 86 лет. Соответствующие данные появились на официальной странице театра в социальной сети «В Контакте».

Художественный руководитель государственного театра «Суббота» Юрий Смирнов-Несвицкий вечером 17 ноября 2018 года скончался на 87-м году жизни после продолжительной болезни.

Ему удалось создать, как рассказали в театре, «коллектив, противостоявший всякой системности и профессиональной рутине, объединенный исключительной страстью к творчеству, беззаветной дружбой и любовью к искусству и друг к другу».