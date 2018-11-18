Свадебное путешествие в Доминикану закончилось гибелью молодоженов из Петербурга

Санкт-Петербург, 18 ноября. Молодая семейная пара из Санкт-Петербурга погибла в свой медовый месяц в Доминикане.

Как пишет РЕН ТВ, молодожены отдыхали в Доминикане, здесь они решили отметить свою свадьбу, однако страшное дорожно-транспортное происшествие оборвало их жизни.

Недалеко от города Санто-Доминго 15 ноября произошла авария, молодые люди получили смертельные травмы и скончались на месте до приезда сотрудников скорой помощи.