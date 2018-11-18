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Остановивший работу «Приморской» бесхозный предмет сняли на видео

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Остановивший работу «Приморской» бесхозный предмет сняли на видео

Санкт-Петербург, 18 ноября. Станцию петербургского метрополитена «Приморская» закрыли на вход и выход из-за обнаруженного бесхозного предмета.

Видео из проезжающего мимо вагона состава появилось в распоряжении редакции Федерального агентства новостей.

Состав проехал станцию метро «Приморская», ее закрыли на вход и выход для пассажиров из-за обнаруженного бесхозного предмета. На видео попал сам предмет и ОМОН.

Автор: Алексей Громов
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