Остановивший работу «Приморской» бесхозный предмет сняли на видео

Санкт-Петербург, 18 ноября. Станцию петербургского метрополитена «Приморская» закрыли на вход и выход из-за обнаруженного бесхозного предмета.

Видео из проезжающего мимо вагона состава появилось в распоряжении редакции Федерального агентства новостей.

Состав проехал станцию метро «Приморская», ее закрыли на вход и выход для пассажиров из-за обнаруженного бесхозного предмета. На видео попал сам предмет и ОМОН.