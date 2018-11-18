Петербуржцев предупредили о мокром снеге и гололедице в начале рабочей недели

Санкт-Петербург, 18 ноября. Жителей и гостей Северной столицы предупредили о гололедице и мокром снеге. Соответствующую информацию передает пресс-служба МЧС по городу со ссылкой на прогноз погоды, составленный ФГБУ УГМС «Северо-Запад».

В понедельник, 19 ноября, ожидается переменная облачность. В ночное время суток прогнозируется небольшой дождь с мокрым снегом.

В ночь на понедельник будет дуть северо-западный и восточный ветер со скоростью от шести до 11 метров в секунду. Столбик термометра опустится до минус одного градуса.

Автомобилистов просят быть предельно внимательными и осторожными, нужно соблюдать скоростной режим и не нарушать правила дорожного движения.