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Петербуржцев предупредили о мокром снеге и гололедице в начале рабочей недели

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Петербуржцев предупредили о мокром снеге и гололедице в начале рабочей недели

Санкт-Петербург, 18 ноября. Жителей и гостей Северной столицы предупредили о гололедице и мокром снеге. Соответствующую информацию передает пресс-служба МЧС по городу со ссылкой на прогноз погоды, составленный ФГБУ УГМС «Северо-Запад».

В понедельник, 19 ноября, ожидается переменная облачность. В ночное время суток прогнозируется небольшой дождь с мокрым снегом.

В ночь на понедельник будет дуть северо-западный и восточный ветер со скоростью от шести до 11 метров в секунду. Столбик термометра опустится до минус одного градуса.

Автомобилистов просят быть предельно внимательными и осторожными, нужно соблюдать скоростной режим и не нарушать правила дорожного движения.

Автор: Алексей Громов
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