Скрыть от глаз туристов: центр Петербурга очистят от СИЗО и тюрем

Санкт-Петербург, 18 ноября. Петербургский СИЗО №4 «Лебединка» закрывают, как и следственный изолятор «Кресты», располагавшийся в центре города на Арсенальной набережной. Около тысячи заключенных будут переведены в новую тюрьму в районе Колпино до конца осени 2018 года.

Как сообщил источник Life.Ru в Минюсте РФ, СИЗО и тюрьмы убирают из центра города, чтобы скрыть их от туристов, гуляющих по историческим районам Северной столицы.

«Центр культурной столицы России, какой является Санкт-Петербург, не должны уродовать здания оставшихся там двух следственных изоляторов», — сказал собеседник издания.

По его словам, после того, как СИЗО будут переведены в Колпино, в их пустующих зданиях необходимо будет провести ремонт и, возможно, обустроить музеи.

Как пишет издание, не исключено, что в ближайшее время в центре Санкт-Петербурга будет закрыт и СИЗО №5, расположенный на Арсенальной улице. Находящихся там арестантов также планируют перевести в Колпино.

Отмечается, что тюрьма, построенная в Колпино, может получить звание крупнейшей в Европе. Она рассчитана на содержание до четырех тысяч заключенных.