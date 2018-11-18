Санкт-Петербург, 18 ноября. Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов предложил создать экспертный совет Культурного форума.

По мнению Беглова, совет стал бы площадкой, где можно было бы сформировать перечень итоговых решений каждого форума. Это предложение он озвучил в работы Международного культурного форума.

Врио губернатора подчеркнул, что уже обсудил создание экспертного совета с вице-премьером Ольгой Голодец.

Отметим, Международный культурный форум прошел в Петербурге с 15 по 17 ноября. В 2018 году в нем приняли участие 35 тысяч человек.