Главнокомандующий ВМФ встретился с Митрополитом Петербургским и Ладожским Варсонофием

Санкт-Петербург, 18 ноября. Главнокомандующий Военно-морского флота встретился с Митрополитом Санкт-Петербургским и Ладожским Варсонофием в Санкт-Петербурге.

Встреча Главнокомандующего ВМФ России Адмирала Владимира Королева с Митрополитом Санкт-Петербургским и Ладожским Варсонофием прошла в здании Главного Адмиралтейства в рамках памяти священномученика Алексия Ставровского.

Участники встречи отметили высокий уровень взаимодействия в сфере духовного воспитания военных моряков на лучших традициях Флота и Православия. Также обсудили вопросы дальнейшего развития взаимоотношений Военно-Морского Флота и Русской Православной Церкви.

«В этом году исполняется 322 года со дня основания Российского регулярного флота. Во все времена, русских моряков от матроса до адмирала всегда отличала особая духовность, которая напрямую была связана с высоким уровнем понимания долга и чести перед Отечеством», — рассказал Королев.

Митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий отметил, что «наш долг наполнять верой сердца, напоминать о вечных и неоспоримых ценностях истории России, которая всегда была глубоко пропитана православием». Об этом проинформировал представитель Департамента информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ по Военно-Морскому Флоту капитан 1 ранга Игорь Дыгало.