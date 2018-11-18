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Офицеры штаба ЗВО обсудили перспективы развитии Кронштадта на культурном форуме в Петербурге

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Офицеры штаба ЗВО обсудили перспективы развитии Кронштадта на культурном форуме в Петербурге

Санкт-Петербург, 18 ноября. Офицеры штаба Западного военного округа приняли участие в международном культурном форуме в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает пресс-службы ЗВО.

Военнослужащие штаба ЗВО стали участниками заседания круглого стола «Кронштадтская крепость. Сохранение памятника путем современного использования. Возможности, проблемы, перспективы». На повестке встречи — проекты развития объектов Кронштадтской крепости и туристско-рекреационной зоны Кронштадтского района.

Офицеры штаба ЗВО рассказали о Военно-патриотическом парке культуры и отдыха «Патриот» в Кронштадте и о предстоящих задачах по оборудованию новых кластеров парка на базе фортов «Кроншлот» и «Император Александр I».

Автор: Ксения Пудовкина
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