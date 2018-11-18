Петербуржцы задержали скрывшегося с места ДТП пьяного водителя

Санкт-Петербург, 18 ноября. Виновника серьезного дорожно-транспортного происшествия задержали жители Санкт-Петербурга. Об этом пишут очевидцы в социальных сетях.

Авария произошла на Приморском шоссе в субботу, 17 ноября, днем. Виновник ДТП скрылся с места происшествия, однако его задержали жители города и передали сотрудникам правоохранительных органов.

Оказалось, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Задержавшие его петербуржцы рассказали, что водитель вел себя крайне агрессивно. Сотрудникам правоохранительных органов предстоит выяснить все обстоятельства и причины произошедшего.