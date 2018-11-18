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Почти 20 пожарных потушили горевшую квартиру в Колпинском районе Петербурга

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Почти 20 пожарных потушили горевшую квартиру в Колпинском районе Петербурга

Санкт-Петербург, 18 ноября. Серьезное чрезвычайное происшествие случилось в Колпинском районе Петербурга: загорелась двухкомнатная квартира.

Пожар зафиксировали ночью 18 ноября на улице Веры Слуцкой. Сообщение о ЧП поступило в экстренные службы около 3:40. На место незамедлительно прибыли 19 человек личного состава и три единицы спецтехники.

Ликвидировать возгорание удалось в 04.25. К счастью, информации о пострадавших не поступало. Об этом пишет пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу. Специалистам предстоит выяснить причины возникновения пожара.

Автор: Алексей Громов
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