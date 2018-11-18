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Две иномарки столкнулись в центре Петербурга, есть пострадавшие

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Две иномарки столкнулись в центре Петербурга, есть пострадавшие

Санкт-Петербург, 18 ноября. Серьезное ДТП случилось в центре Петербурга: столкнулись две иномарки, пострадал один человек. Соответствующие данные передает пресс-служба ГИБДД по городу.

Аварию зафиксировали ночью 18 ноября в Центральном районе на Суворовском проспекте. При столкновении двух иномарок Renault и Hyundai пострадала женщина, на вид которой примерно 25 лет.

Она находилась в первой машине на пассажирском сиденье, сотрудники скорой помощи незамедлительно доставили ее в медучреждение.

Автор: Алексей Громов
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