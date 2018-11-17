В Петербурге наградили лауреатов Европейской театральной премии

Санкт-Петербург, 17 ноября. В Александринском театре в рамках международного культурного форума проходит торжественная церемония вручения XVII Европейской театральной премии и XV премии «Театральная Реальность», передает с места событий корреспондент Федерального агентства новостей.

Премия присуждается за достижения в сценическом искусстве. Лауреатов «Театральной реальности» выбирает жюри, в состав которого входят представители культуры и искусства, в том числе члены консультативного органа Европейской театральной премии и сотрудники партнерских организаций.

Мероприятие посетили министр культуры России Владимир Мединский, вице-премьер Ольга Голодец, врио губернатора Петербурга Александр Беглов. В этом году главным лауреатом XVII Европейской театральной премии стал народный артист России, художественный руководитель Александринского театра Валерий Фокин.