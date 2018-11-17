Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

В ЖКС прокомментировали послание на матрасе в центре Петербурга

2 477
0 Оставить комментарий

В ЖКС прокомментировали послание на матрасе в центре Петербурга

Санкт-Петербург, 17 ноября. Матрас с посланием для сотрудников Жилкомсервиса №3 в Петербурге не мог пролежать на улице почти месяц, считает гендиректор ЖКС Владимир Середин.

Ранее в Сети появилось фото матраса с ироничной надписью. По словам Владимира Середина, матрас мог находиться на улице минут сорок, пишет  "Петербургский дневник". Он напомнил, что сотрудники компании вывозят мусор регулярно.

Середин добавил, что фото с матрасом является спланированной акцией. Ранее сообщалось, что на одной из городских стоянок загорелась красная иномарка. Пожарные быстро потушили возгорание, но машина получила серьезные повреждения.

Автор: Ирина Селезнева
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.