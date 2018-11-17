В ЖКС прокомментировали послание на матрасе в центре Петербурга

Санкт-Петербург, 17 ноября. Матрас с посланием для сотрудников Жилкомсервиса №3 в Петербурге не мог пролежать на улице почти месяц, считает гендиректор ЖКС Владимир Середин.

Ранее в Сети появилось фото матраса с ироничной надписью. По словам Владимира Середина, матрас мог находиться на улице минут сорок, пишет "Петербургский дневник". Он напомнил, что сотрудники компании вывозят мусор регулярно.

Середин добавил, что фото с матрасом является спланированной акцией. Ранее сообщалось, что на одной из городских стоянок загорелась красная иномарка. Пожарные быстро потушили возгорание, но машина получила серьезные повреждения.