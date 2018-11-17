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Ледовый каток заработал в Новой Голландии

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Ледовый каток заработал в Новой Голландии

Санкт-Петербург, 17 ноября. Жители Адмиралтейского района Петербурга уже встали на коньки, 17 ноября заработал каток на острове Новая Голландия.

На открытии городской площадки для катания выступила группа «Самое большое простое число». Зона катания занимает почти 2000 квадратных метров, на ней могут одновременно находиться до 250 фигуристов.

Каток будет работать до 17 марта. Ранее сообщалось, что в Москве начнет работу каток в парке Горького. Открытие намечено на 22 ноября. Во многих крупных города России с середины ноября заработали катки.

Автор: Ирина Селезнева
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