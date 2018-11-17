Красный Cadillac загорелся на стоянке в Петербурге

Санкт-Петербург, 17 ноября. В Красносельском районе рядом с рынком «Юнона» загорелась иномарка, сообщили очевидцы.

По данным ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, инцидент произошел на улице Маршала Жукова. Отмечается, что повреждения получил моторный отсек Cadillac.

На место ЧП прибыли оперативные службы. Пожарные быстро потушили транспортное средство. Информации о пострадавших при возгорании на данный момент нет.

Ранее сообщалось об обнаружении трупа мужчины в гараже в Ленобласти.