Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Суд арестовал на два месяца подозреваемого в поджоге школьницы в Петербурге

45
0 Оставить комментарий

Суд арестовал на два месяца подозреваемого в поджоге школьницы в Петербурге

Санкт-Петербург, 17 ноября. Петербургский суд отправил под арест подростка, которого подозревают в поджоге школьницы, сообщили в в объединенной пресс-службе городских судов.

Ранее правоохранительные органы задержали 15-летнего подростка, возбуждено уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью человека. Суд арестовал подозреваемого до 14 января 2019 года.

Суд отказал стороне защиты о передаче школьника под присмотр родителей. Следствие полагает, что 15 ноября подросток облил знакомую веществом, содержащим спирт, и поджег.

В полицию обратились медики после поступления пострадавшей с ожогами 30 процентов тела. Девочка находится в тяжелом состоянии.

Автор: Ирина Селезнева
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.