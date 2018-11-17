Суд арестовал на два месяца подозреваемого в поджоге школьницы в Петербурге

Санкт-Петербург, 17 ноября. Петербургский суд отправил под арест подростка, которого подозревают в поджоге школьницы, сообщили в в объединенной пресс-службе городских судов.

Ранее правоохранительные органы задержали 15-летнего подростка, возбуждено уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью человека. Суд арестовал подозреваемого до 14 января 2019 года.

Суд отказал стороне защиты о передаче школьника под присмотр родителей. Следствие полагает, что 15 ноября подросток облил знакомую веществом, содержащим спирт, и поджег.

В полицию обратились медики после поступления пострадавшей с ожогами 30 процентов тела. Девочка находится в тяжелом состоянии.