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Пять человек пострадали в ДТП с участием автобуса в Ленобласти

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Пять человек пострадали в ДТП с участием автобуса в Ленобласти

Санкт-Петербург, 17 ноября. В Ленинградской области произошло серьезное ДТП с участием автобуса, сообщил источник в правоохранительных органах.

ДТП произошло утром 17 ноября в Ломоносовском районе, пострадали пять пассажиров автобуса. Столкнулись автомобиль «ВАЗ-2113» и «ПАЗ» на 3-м километре трассы Стрельна - Пески – Яльгелево.

За рулем отечественного автомобиля находился 26-летний мужчина, его машина выехала на встречную полосу. Прибывшие на место инцидента медики оказали первую помощь пострадавшим. Пассажиры отделались ушибами, правоохранительные органы выясняют обстоятельства ДТП.

Ранее сообщалось, что водитель Opel насмерть сбил 19-летнего жителя Петербурга.

Автор: Ирина Селезнева
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