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Спасатели предупредили петербуржцев об усилении ветра

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Спасатели предупредили петербуржцев об усилении ветра

Санкт-Петербург, 17 ноября. В главном управлении МЧС по Петербургу предупредили жителей города об опасно сильном ветре 18 ноября.

Спасатели сослались на прогноз «Северо-Западное УГМС». Отмечается, что погода будет потенциально опасной из-за сильного ветра, скорость которого достигнет 17 метров в секунду. Петербуржцев попросили был осторожными и переждать непогоду в зданиях.

Водителям не следует оставлять свои машины под деревьями или рядом с рекламными конструкциями. Кроме того, следует быть внимательными на дорогах, возможна гололедица.

Автор: Ирина Селезнева
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