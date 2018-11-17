Спасатели предупредили петербуржцев об усилении ветра

Санкт-Петербург, 17 ноября. В главном управлении МЧС по Петербургу предупредили жителей города об опасно сильном ветре 18 ноября.

Спасатели сослались на прогноз «Северо-Западное УГМС». Отмечается, что погода будет потенциально опасной из-за сильного ветра, скорость которого достигнет 17 метров в секунду. Петербуржцев попросили был осторожными и переждать непогоду в зданиях.

Водителям не следует оставлять свои машины под деревьями или рядом с рекламными конструкциями. Кроме того, следует быть внимательными на дорогах, возможна гололедица.