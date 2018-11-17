Труп связанного мужчины обнаружили в собственном гараже в Ломоносове

Санкт-Петербург, 17 ноября. В городе Ломоносов Ленинградской области накануне обнаружили тело неизвестного мужчины, сообщил источник в правоохранительных органах.

Тело обнаружили в собственном гараже, который находится на Транспортном переулке. Отмечается, что погибший был связан скотчем и проводами. На его горле эксперты зафиксировали резаную рану.

Правоохранительные органы Петербурга возбудили уголовное дело об убийстве, ведется расследование.

Ранее сообщалось о ликвидации двух борделей в Петербурге.