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Труп связанного мужчины обнаружили в собственном гараже в Ломоносове

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Труп связанного мужчины обнаружили в собственном гараже в Ломоносове

Санкт-Петербург, 17 ноября. В городе Ломоносов Ленинградской области накануне обнаружили тело неизвестного мужчины, сообщил источник в правоохранительных органах.

Тело обнаружили в собственном гараже, который находится на Транспортном переулке. Отмечается, что погибший был связан скотчем и проводами. На его горле эксперты зафиксировали резаную рану.

Правоохранительные органы Петербурга возбудили уголовное дело об убийстве, ведется расследование.

Ранее сообщалось о ликвидации двух борделей в Петербурге.

Автор: Ирина Селезнева
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