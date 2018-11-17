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Главный архитектор Москвы оценил комплекс «Лахта-центр» в Петербурге

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Главный архитектор Москвы оценил комплекс «Лахта-центр» в Петербурге

Санкт-Петербург, 17 ноября. Главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов на полях Петербургского международного культурного форума оценил комплекс «Лахта-центр», построенный в Приморском районе города.

Кузнецов заявил, что накануне осмотрел комплекс. Он назвал проект «удачным градостроительным решением».

«Проект дает предпосылки развития морского фасада Петербурга. Важная часть в восприятии Петербурга, что это город на Неве. То есть жизнь у воды, с широкими набережными, где гуляют люди, занимаются спортом. И этому пока в Петербурге уделяют мало внимания», — сказал архитектор, его слова передает корреспондент Федерального агентства новостей. 

Кузнецов заявил, что вчера увидел только одного бегающего человека. Он подчеркнул, что строительство «Лахта-центра» является шансом развития городской инфраструктуры.

Автор: Алексей Громов
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