Два канатоходца едва не разбились в Петербурге: опубликовано видео

Санкт-Петербург, 17 ноября. На улице Энгельса в Петербурге двое мужчин ходят по канату, натянутому между двумя высотками, видео оказалось в распоряжении Федерального агентства новостей.

По данным ФАН, более часа два молодых человека находятся на канате. Внизу стоят машины скорой помощи, пожарных и правоохранительных органов. На кадрах видео можно заметить, что в какой-то момент один из канатоходцев потерял равновесие и чуть не упал.