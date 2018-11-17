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Два канатоходца едва не разбились в Петербурге: опубликовано видео

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Два канатоходца едва не разбились в Петербурге: опубликовано видео

Санкт-Петербург, 17 ноября. На улице Энгельса в Петербурге двое мужчин ходят по канату, натянутому между двумя высотками, видео оказалось в распоряжении Федерального агентства новостей.

По данным ФАН, более часа два молодых человека находятся на канате. Внизу стоят машины скорой помощи, пожарных и правоохранительных органов. На кадрах видео можно заметить, что в какой-то момент один из канатоходцев потерял равновесие и чуть не упал.

Автор: Ирина Селезнева
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