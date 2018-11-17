Юбилей Гребенщикова отметят симфоническим концертом в Петербурге

Санкт-Петербург, 17 ноября. Юбилей российского музыканта Бориса Гребенщикова в Петербурге отметят мировой премьерой симфонического произведения его песен, сообщили в Санкт-Петербургской филармонии имени Дмитрия Шостаковича.

Концерт состоится 27 ноября, он посвящен 65-летию лидера «Аквариума». Симфоническая фантазия создана композитором из Москвы Алексеем Курбатовым.

В филармонии отметили, что будет сыграно более 30 композиций, слушатели услышат и голос самого Гребенщикова. Этот вечер станет частбю программы «Концерты во фраках и джинсах».

Напомним, что Гребенщиков выпустил несколько десятков пластинок, в том числе в сольных проектах. Его творчество оказало большое влияние на многих российских музыкантов.