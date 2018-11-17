В петербургской реке Новая содержание спирта в 5400 раз превысило норму

Санкт-Петербург, 17 ноября. Содержание этилового спирта в воде реки Новая в Петербурге превысило норму в 5,4 тысячи раз, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в региональном СУ на транспорте СКР.

Кроме этанола содержание в воде этиленгликоля выше допустимой нормы в 640 раз, бутилового спирта — в 17,7 раз, изопропилового спирта — в 5,4 раза. Нанесенный ущерб оценили в 160 млн рублей.

Уголовное дело возбудили по статье о нарушении правил обращения с экологически опасными отходами. Ранее сообщалось, что это не первый выявленный случай загрязнения вод реки Новая. Активисты регулярно находятся здесь погибших уток.

Из реки Новой ранее выловили труп пожилой женщины, ведется расследование.